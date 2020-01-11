Контент менеджер для крупного российского туроператора.
- Изучение и анализ требований клиентов к туристическим услугам;
- Поиск наиболее выгодных по стоимости, срокам и качеству предоставляемых услуг туроператоров, оказывающих услуги по размещению и экскурсионному обслуживанию туристов;
- Размещение программ туров на сайте агентства;
- Написание отзывов
- Добавление фото на сайт
- Расчет стоимости туристического пакета в зависимости от стоимости услуг, включенных в состав тура и собственных расходов;
- Работа с базой данных и специализированной программой «Мастер-тур».
Контент менеджер для сайта о развлечениях.
- Размещение анонсов мероприятий на сайте (html);
- Обработка и размещение статей на разные тематики (html);
- Поиск иллюстраций, фото, обработка и размещение на сайте.