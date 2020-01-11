Контент менеджер для крупного российского туроператора.

- Изучение и анализ требований клиентов к туристическим услугам;

- Поиск наиболее выгодных по стоимости, срокам и качеству предоставляемых услуг туроператоров, оказывающих услуги по размещению и экскурсионному обслуживанию туристов;

- Размещение программ туров на сайте агентства;

- Написание отзывов

- Добавление фото на сайт

- Расчет стоимости туристического пакета в зависимости от стоимости услуг, включенных в состав тура и собственных расходов;

- Работа с базой данных и специализированной программой «Мастер-тур».

Контент менеджер для сайта о развлечениях.

- Размещение анонсов мероприятий на сайте (html);

- Обработка и размещение статей на разные тематики (html);

- Поиск иллюстраций, фото, обработка и размещение на сайте.