Человек-универсал (контент, SMM, HR, PR, дизайн, маркетинг)

Ирина, 24 года. Не замужем. Образование высшее по направлению "Туризм". Богатый опыт работы от туристской сферы деятельности, до банков и даже грузовое такси:)

ДОСТИЖЕНИЯ

1. Разработка индивидуальных технологических карт и маршрутов для проведения экскурсий по г. Елец и г. Орел.

2. Разработка рекомендаций для оптимизации контента и охвата на сайтах https://okayno.club, cozy-home-ideas.com, https://okayno.mobi

(https://www.facebook.com/Okayno.mobi, https://www.facebook.com/IdeasCozyHome, https://www.facebook.com/Okayno.club)

3. Исследование туристского рынка и привлечение потенциальных клиентов в «Дом Лесника» (Орловское Полесье)

4. Написала книгу по продвижению коммерческих аккаунтов в Instagram.

5. Пишу на заказ студенческие работы (дипломы, курсовые, НИР, практики и статьи для публикации (в том числе и ВАКовские).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знание языков:

Русский — Родной

Английский — B1 —Средний

Немецкий — A1 —Начальный

Повышение квалификации, курсы:

ФГБОУ ВПО «ЕГУ им. И.А. Бунина», Фото-дизайн – 2014-2015

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

Настройка ПК,Пользователь ПК, Водительское удостоверение категории B, Управление персоналом,

Ведение переговоров, Грамотная речь, Работа в команде, Организаторские навыки,

Работа с оргтехникой, MS PowerPoint, Деловое общение, MS Outlook, Поиск

информации в интернет, Деловая переписка, Работа с большим объемом информации,

Internet, Обучение персонала, Управление проектами, Подбор персонала,

Проведение презентаций, Телефонные переговоры, Деловая коммуникация, Руководство

коллективом, Подготовка презентаций, Обучение и развитие, B2B Продажи,

Консультирование, Экскурсионный туризм, Высокая скорость печати, Оперативный

поиск информации в сети Интернет.

Своими главными профессиональными качествами считаю:

- ответственность и аккуратность, организованность, надёжность, а также находчивость;

- активно учу английский язык;

- коммуникабельная,обладаю большим опытом общения с людьми, а также организации деятельности, с

лёгкостью нахожу общий язык с новыми людьми;

- считаю себя успешной в решении проблем, обладаю логическим складом ума, способна к быстрому и

качественному анализу ситуации и принятию наиболее эффективных решений;

- обладаю хорошими презентационными навыками, энергична, с лёгкостью вливаюсь в новый коллектив,

придерживаюсь оптимистичной жизненной позиции;

- всегда готова обучаться и легко усваиваю новые знания и навыки;

- устойчива к стрессам;

- продвинутый пользователь ПК;

- продукция Adobe;

- программы для фото- и видеомонтажа;

- могу найти в Интернете ВСЕ;

- текстовые редакторы: «Microsoft Office» («Word», «Exel», «Access», «Outlook»,«Publisher»).