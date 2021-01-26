Ирина, 24 года. Не замужем. Образование высшее по направлению "Туризм". Богатый опыт работы от туристской сферы деятельности, до банков и даже грузовое такси:)
ДОСТИЖЕНИЯ
1. Разработка индивидуальных технологических карт и маршрутов для проведения экскурсий по г. Елец и г. Орел.
2. Разработка рекомендаций для оптимизации контента и охвата на сайтах https://okayno.club, cozy-home-ideas.com, https://okayno.mobi
(https://www.facebook.com/Okayno.mobi, https://www.facebook.com/IdeasCozyHome, https://www.facebook.com/Okayno.club)
3. Исследование туристского рынка и привлечение потенциальных клиентов в «Дом Лесника» (Орловское Полесье)
4. Написала книгу по продвижению коммерческих аккаунтов в Instagram.
5. Пишу на заказ студенческие работы (дипломы, курсовые, НИР, практики и статьи для публикации (в том числе и ВАКовские).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Знание языков:
Русский — Родной
Английский — B1 —Средний
Немецкий — A1 —Начальный
Повышение квалификации, курсы:
ФГБОУ ВПО «ЕГУ им. И.А. Бунина», Фото-дизайн – 2014-2015
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ
Настройка ПК,Пользователь ПК, Водительское удостоверение категории B, Управление персоналом,
Ведение переговоров, Грамотная речь, Работа в команде, Организаторские навыки,
Работа с оргтехникой, MS PowerPoint, Деловое общение, MS Outlook, Поиск
информации в интернет, Деловая переписка, Работа с большим объемом информации,
Internet, Обучение персонала, Управление проектами, Подбор персонала,
Проведение презентаций, Телефонные переговоры, Деловая коммуникация, Руководство
коллективом, Подготовка презентаций, Обучение и развитие, B2B Продажи,
Консультирование, Экскурсионный туризм, Высокая скорость печати, Оперативный
поиск информации в сети Интернет.
Своими главными профессиональными качествами считаю:
- ответственность и аккуратность, организованность, надёжность, а также находчивость;
- активно учу английский язык;
- коммуникабельная,обладаю большим опытом общения с людьми, а также организации деятельности, с
лёгкостью нахожу общий язык с новыми людьми;
- считаю себя успешной в решении проблем, обладаю логическим складом ума, способна к быстрому и
качественному анализу ситуации и принятию наиболее эффективных решений;
- обладаю хорошими презентационными навыками, энергична, с лёгкостью вливаюсь в новый коллектив,
придерживаюсь оптимистичной жизненной позиции;
- всегда готова обучаться и легко усваиваю новые знания и навыки;
- устойчива к стрессам;
- продвинутый пользователь ПК;
- продукция Adobe;
- программы для фото- и видеомонтажа;
- могу найти в Интернете ВСЕ;
- текстовые редакторы: «Microsoft Office» («Word», «Exel», «Access», «Outlook»,«Publisher»).
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