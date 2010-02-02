Переводчик английского и немецкого языков.

Опыт работы переводчиком - свыше 2-х лет, языковая практика - 4 месяца в США. Рабочие языки - английский, немецкий, русский, украинский. Тематика - художественная литература, медицина, экономика, финансы. Перевод графических материалов, видеороликов, фильмов.

Образование - диплом специалиста по специальности "Перевод" КНЛУ.

Перекладач англійської та німецької мов.

Досвід роботи перекладачем - більше 2-х років, мовна практика - 4 місяці в США. Робочі мови - англійська, німецька, російська, українська. Тематика - художня література, медицина, економіка, фінанси. Переклад графічних матеріалів, відеофільмів.

Освіта - диплом спеціаліста за спеціальністю "Переклад" КНЛУ.