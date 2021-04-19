irenkhachikyan

Создаю уникальные и необычные проекты!

Имею более 3 лет опыта в области дизайна и более 5 лет в цифровом маркетинге, работала с международными компаниями, крупными и малыми предприятиями в различных сферах и приобрела навыки, которые позволят удовлетворить потребности вашего бизнеса.Я создам уникальный стиль для вашего бренда, цепляющую упаковку, ясную концепцию и эстетически оформленный интерфейс веб-сайта или мобильного приложения в течение ограниченного времени, которые гарантируют постоянный рост вашего бренда.Я специализируюсь в следующих областях:✅ Брендинг / Ребрендинг✅ Графика и иллюстрации✅ Дизайн веб-приложений и мобильных приложений✅ Дизайн социальных сетей✅ Рекламные объявления (цифровые / внутренние / наружные)✅ Дизайн презентации✅ Дизайн печатных изделийЯ также являюсь соучредителем Yugen Branding, агентства по созданию брендов с профессиональной командой, предоставляющей высококачественные услуги брендам по всему миру.