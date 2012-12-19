Я рада нарисовать для вас яркие, живые, эмоциональные иллюстрации и рисунки.
Работаю качественно, вдумчиво, недорого.
Рисую на планшете, вручную, работаю в разных техниках: карандаш, акварель, пастель, уголь, цветные карандаши и пр.
Ссылка на портфолио:
http://www.weblancer.net/users/irenmalva/portfolio/
http://freelance.ru/users/irenmalva/
Уважаемые клиенты, для вашего удобства я не перегружаю портфолио однотипнымии работами. Готова предоставить более подробное портфолио по вашей просьбе, если это необходимо.
Образование: Омский государственный технический университет, факультет гуманитарного образования, специальность «Дизайн», 2006 – 2012 гг. Тема дипломного проекта – Дизайн и художественное оформление детской книги.
Работала в штате местных периодических изданий (журналы «АвтоОмск», «Стольник», «Свадебный Омск»). Сотрудничала с Российской Ассоциацией Франчайзинга на предмет разработки фирменного стиля в рамках франчайзингового пакета.
Сегодня я рада выполнить для вас работы, связанные с иллюстрацией, полиграфическим дизайном и версткой, разработкой фирменного стиля.
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