irenosowa

Ирена Носова irenosowa

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование:

09.2011 – 06.2015.  Бакалаврат на  Львовском национальном университете имениИвана Франко, специальность польская и украинская филология.

10.2015 – настоящее время.Магистерская программа в Вроцлавском университете, специальность Антропология

литературы, театра и фильма 

Курсы и тренинги:·        

10.2012 – 12.2015. Курс актерского мастерства·       

 01.2013 - настоящее время. Член организации Intitute of Ukrainian Studies ·     

 10.08.2015 - 21.08.2015. Молодежный обмен «The forest tales» в рамках Erasmus + в Эстонии·      

 09.08.2014 - 23.08.2014. Волонтер в рамках Youth in Action вИталии·       

 01.12.2013 - 15.12.2013. Образовательный обмен в Университете Вроцлава·      

 04.08.2013 – 24.08.2013. Летняя школа польского языка и культуры вУниверситете Экономики в Кракове·        

08.07.2013 – 02.08.2013. Вроцлавский университет, школа польского языка икультуры для иностранцев

Опыт работы:·      

  12.2014- 02.2015. Преподаватель польского языка в школе Lingua life·       

 09.2014 - настоящее время. Репетитор польского языка·       

 10.2014- 11.2014. Преподаватель украинского языка и литературыв школе № 2 во Львове·        

10.2015- 02.2016. Интервьюер в колл-центре Mands во Вроцлаве.·       

 02.2016- 05.2016. Переводчик для "Вроцлав - культурнаястолица Европы".·       

 01.2016- настоящее время. Пишу интервью, статьи для таких украинских изданий как NonStop, Digest, Inspired, введу блог о путешествиях

Языки:·        

Украинский – родной·        

Польський – свободно говорю и пишу,уровень С2·       

Русский – свободно говорю и пишу,уровень С2·     

Английский – средний, уровень В2