Образование:

09.2011 – 06.2015. Бакалаврат на Львовском национальном университете имениИвана Франко, специальность польская и украинская филология.

10.2015 – настоящее время.Магистерская программа в Вроцлавском университете, специальность Антропология

литературы, театра и фильма

Курсы и тренинги:·

10.2012 – 12.2015. Курс актерского мастерства·

01.2013 - настоящее время. Член организации Intitute of Ukrainian Studies ·

10.08.2015 - 21.08.2015. Молодежный обмен «The forest tales» в рамках Erasmus + в Эстонии·

09.08.2014 - 23.08.2014. Волонтер в рамках Youth in Action вИталии·

01.12.2013 - 15.12.2013. Образовательный обмен в Университете Вроцлава·

04.08.2013 – 24.08.2013. Летняя школа польского языка и культуры вУниверситете Экономики в Кракове·

08.07.2013 – 02.08.2013. Вроцлавский университет, школа польского языка икультуры для иностранцев

Опыт работы:·

12.2014- 02.2015. Преподаватель польского языка в школе Lingua life·

09.2014 - настоящее время. Репетитор польского языка·

10.2014- 11.2014. Преподаватель украинского языка и литературыв школе № 2 во Львове·

10.2015- 02.2016. Интервьюер в колл-центре Mands во Вроцлаве.·

02.2016- 05.2016. Переводчик для "Вроцлав - культурнаястолица Европы".·

01.2016- настоящее время. Пишу интервью, статьи для таких украинских изданий как NonStop, Digest, Inspired, введу блог о путешествиях

Языки:·

Украинский – родной·

Польський – свободно говорю и пишу,уровень С2·

Русский – свободно говорю и пишу,уровень С2·

Английский – средний, уровень В2