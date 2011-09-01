Образование:
09.2011 – 06.2015. Бакалаврат на Львовском национальном университете имениИвана Франко, специальность польская и украинская филология.
10.2015 – настоящее время.Магистерская программа в Вроцлавском университете, специальность Антропология
литературы, театра и фильма
Курсы и тренинги:·
10.2012 – 12.2015. Курс актерского мастерства·
01.2013 - настоящее время. Член организации Intitute of Ukrainian Studies ·
10.08.2015 - 21.08.2015. Молодежный обмен «The forest tales» в рамках Erasmus + в Эстонии·
09.08.2014 - 23.08.2014. Волонтер в рамках Youth in Action вИталии·
01.12.2013 - 15.12.2013. Образовательный обмен в Университете Вроцлава·
04.08.2013 – 24.08.2013. Летняя школа польского языка и культуры вУниверситете Экономики в Кракове·
08.07.2013 – 02.08.2013. Вроцлавский университет, школа польского языка икультуры для иностранцев
Опыт работы:·
12.2014- 02.2015. Преподаватель польского языка в школе Lingua life·
09.2014 - настоящее время. Репетитор польского языка·
10.2014- 11.2014. Преподаватель украинского языка и литературыв школе № 2 во Львове·
10.2015- 02.2016. Интервьюер в колл-центре Mands во Вроцлаве.·
02.2016- 05.2016. Переводчик для "Вроцлав - культурнаястолица Европы".·
01.2016- настоящее время. Пишу интервью, статьи для таких украинских изданий как NonStop, Digest, Inspired, введу блог о путешествиях
Языки:·
Украинский – родной·
Польський – свободно говорю и пишу,уровень С2·
Русский – свободно говорю и пишу,уровень С2·
Английский – средний, уровень В2