irett_irett

Ирина irett_irett

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Работала на сайте https://www.etxt.ru; пишу статьи на сайт http://timeszp.c

Ф.И.О: Бакумовська Ирина Юрьевна

Дата и место рождения: 27.02.1996 Запорожье

Возраст: 16

Семейное положение: не замужем

Адрес: г. Запорожье, ул. Айвазовского, д. 92

Телефон: 0997555018, 2248106

Email: [email protected]

Образование: 2011- 2014г. ВУЗ: ЗНУ, факультет "Издательское дело и редактирование".

Языки: Украинский - свободно, русский - свободно, английский - іntermediate, испанский - со словарем.

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