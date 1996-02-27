Работала на сайте https://www.etxt.ru; пишу статьи на сайт http://timeszp.c
Ф.И.О: Бакумовська Ирина Юрьевна
Дата и место рождения: 27.02.1996 Запорожье
Возраст: 16
Семейное положение: не замужем
Адрес: г. Запорожье, ул. Айвазовского, д. 92
Телефон: 0997555018, 2248106
Email: [email protected]
Образование: 2011- 2014г. ВУЗ: ЗНУ, факультет "Издательское дело и редактирование".
Языки: Украинский - свободно, русский - свободно, английский - іntermediate, испанский - со словарем.
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