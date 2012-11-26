irgit

Валерий irgit

 
46 летРоссия/Кызыл
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Добрый фрилансер с большим стажем работы

Добрый фрилансер с большим стажем. Видео дизайн, графический дизайн, веб дизайн. Пиар технолог. Сайт фрилансера http://irgitpro.ru/

Портфолио
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3D-графика
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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