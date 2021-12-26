irina-expertsmm

Ирина irina-expertsmm

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ведение коммерческих аккаунтов, составление контент стратегии и стратегии продвижения, оформление шапки профиля, оформление визуала, написание постов

Обучение:

Курс InstaUniversity 3.0 факультет по ведению коммерческих аккаунтов

Навыки:

Ответственность, вежливость, грамотность.

Предоставляемые услуги:

Комплексное ведение аккаунтов в Instagram;

Оформление шапки профиля;

Работа над ником, названием аккаунта;

Оформление и сортировка highlights;

Определение архетипа бизнеса;

Составление визуала по архетипу;

Составление комплексной стратегии;

Составление контент-стратегии;

Составление стратегии продвижения;

Заказ рекламы у блогеров;

Анализ конкурентов;

Анализ ЦА;

Аудит профиля;

Консультация по ведению и продвижению;

Написание постов;

Разработка tone of voice для коммерческого аккаунта;

Копирайтинг, Рерайтинг.