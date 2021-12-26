irina-expertsmm

Ведение коммерческих аккаунтов, составление контент стратегии и стратегии продвижения, оформление шапки профиля, оформление визуала, написание постов
Обучение:
Курс InstaUniversity 3.0 факультет по ведению коммерческих аккаунтов
Навыки:
Ответственность, вежливость, грамотность.
Предоставляемые услуги:
Комплексное ведение аккаунтов в Instagram;
Оформление шапки профиля;
Работа над ником, названием аккаунта;
Оформление и сортировка highlights;
Определение архетипа бизнеса;
Составление визуала по архетипу;
Составление комплексной стратегии;
Составление контент-стратегии;
Составление стратегии продвижения;
Заказ рекламы у блогеров;
Анализ конкурентов;
Анализ ЦА;
Аудит профиля;
Консультация по ведению и продвижению;
Написание постов;
Разработка tone of voice для коммерческого аккаунта;
Копирайтинг, Рерайтинг.
Действие аккаунта приостановлено!