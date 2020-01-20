irina-kurator1

Администратор онлайн-школ

Я занимаюсьадминистрированием онлайн-проектов. Я помогу сэкономить вашевремя и помочь Вам в техническом сопровождении Вашего бизнеса, а именно:1. Создать лендинг,сайт-визитку.2. Настроить вебинар,создать автовебинар3. Создать курс наобучающей площадке (GetCourse, Bizon365)4. Настроить рассылки(смс, email, автодозвонов, чат-ботов)5. А также возьму насебя работу со студентами (работа с вовлеченностью, обратная связь, доступы) ! Вы придумываете – явоплощаю!