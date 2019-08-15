irina-marenkova

Создание лендингов
- создание одностраничных сайтов (услуги, товары, визитки, интернет-магазины, приглашения на вебинары, курсы)
- подключение домена, доменной почты, https
- работа в Get Course (настройка аккаунта, создание тренингов и вебинаров, настройка видео-уроков, сбор данных о клиентах, автоматическая рассылка писем)
- Создание визуального контента (презентации, 3D обложки, посты, сторис, видео-макеты)
- Работа с социальными сетями (создание и настройка групп в VK, Instagram, Facebook, настройка рассылок в VK, создание чат-ботов в Telegram, VK)
- настройка платежных систем
- подключение форм приема данных
- настройка favicon
- настройка вебинарных воронок