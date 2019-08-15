irina-marenkova

Ирина irina-marenkova

 
48 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание лендингов
    • создание одностраничных сайтов (услуги, товары, визитки, интернет-магазины, приглашения на вебинары, курсы)
    • подключение домена, доменной почты, https
    • работа в Get Course (настройка аккаунта, создание тренингов и вебинаров, настройка видео-уроков, сбор данных о клиентах, автоматическая рассылка писем)
    • Создание визуального контента (презентации,  3D обложки, посты, сторис, видео-макеты)
    • Работа с социальными сетями (создание и настройка групп в VK, Instagram, Facebook, настройка рассылок в VK, создание чат-ботов в Telegram, VK)
    • настройка платежных систем
    • подключение форм приема данных
    • настройка favicon
    • настройка вебинарных воронок