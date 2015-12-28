irina-n

Ирина irina-n

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Графический дизайнер. Опыт работы 12 лет. Художественное образование.

Образование:

Среднее-специальное.

Санкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха.

специальность: Графический дизайнер.

Дневное отделение.

Диплом с отличием.

Опыт работы: 12 лет.

1) С августа 2003г. до 2006г.дизайн студия.

Должность: дизайнер

2) С сентября 2006г. крупный холдинг

отдел маркетинга управляющей компании.

Должность: ведущий дизайнер

3) С января 2008г. дизайн студия IQS

Должность: арт-директор

4) С ноября 2012 СК "Империя"

Должность: ведущий дизайнер

Портфолио
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