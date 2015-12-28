Графический дизайнер. Опыт работы 12 лет. Художественное образование.
Образование:
Среднее-специальное.
Санкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха.
специальность: Графический дизайнер.
Дневное отделение.
Диплом с отличием.
Опыт работы: 12 лет.
1) С августа 2003г. до 2006г.дизайн студия.
Должность: дизайнер
2) С сентября 2006г. крупный холдинг
отдел маркетинга управляющей компании.
Должность: ведущий дизайнер
3) С января 2008г. дизайн студия IQS
Должность: арт-директор
4) С ноября 2012 СК "Империя"
Должность: ведущий дизайнер
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