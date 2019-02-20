irina123060

Ирина Чудаева irina123060

 
34 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

             ЧУДАЕВА ИРИНА   АНДРЕЕВНА                                           Дата рождения :                               08 ноября1989годаСемейное положение:                      замужем   Образование :                                      высшееюридическое,                                                            Специальность:                                юристПропискаи проживание :             г.Москва,СЗАО,ул.Бирюзова,дом28,кв.17Контактныйтелефон                   д.т.499-194-16-20 , м.б.8-977-380-94-87                          Опыт работы по специальности.Не имеется.                             Образование. 2006 -2013 гг..- Академияпредпринимательства при Правительстве г.Москвы, юридический факультет, заочное

отделение.                                                         Профессиональные навыки. - Знание общих основ права, гражданского икорпоративного законодательства, Жилищного Кодекса РФ, Закона РФ «О защите прав

потребителей».    - Опыт и знание ведения  делопроизводства и служебной документации.- Знание ПК,умением пользования компьютером, факсом, ксероксом и другими служебными

средствами связи.                                   Личныекачества. 

  • компетентна ,уверена в себе;
  • оптимально использую рабочее время, успевая проделывать достаточно большой объем работы в сжатые сроки;
  • исполнительна ;
  • коммуникабельна, грамотна;
  • добросовестна, ответственна;
  • без вредных привычек.    