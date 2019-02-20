irina123060

ЧУДАЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА Дата рождения : 08 ноября1989годаСемейное положение: замужем Образование : высшееюридическое, Специальность: юристПропискаи проживание : г.Москва,СЗАО,ул.Бирюзова,дом28,кв.17Контактныйтелефон д.т.499-194-16-20 , м.б.8-977-380-94-87 Опыт работы по специальности.Не имеется. Образование. 2006 -2013 гг..- Академияпредпринимательства при Правительстве г.Москвы, юридический факультет, заочное

отделение. Профессиональные навыки. - Знание общих основ права, гражданского икорпоративного законодательства, Жилищного Кодекса РФ, Закона РФ «О защите прав

потребителей». - Опыт и знание ведения делопроизводства и служебной документации.- Знание ПК,умением пользования компьютером, факсом, ксероксом и другими служебными

средствами связи. Личныекачества.