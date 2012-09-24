Консультации по налогообложению,составлению договоров,статьи по учету

Практикующий налоговый консультант (стаж 6 лет) и главный бухгалтер (стаж 15 лет).

Консультации по налогообложению (ОСНО,УСН,ЕНВД). Учетная политика предприятия: консультации,составление.

Составление договоров (купли-продажи,поставки,агентских и т.д.)

Написание статей по бухгалтерскому и налоговому учету.

Помогаю разобраться в бухгалтерском и налоговом учете обучающимся.

Разъяснения и консультации с указанием ссылок на нормативные документы и письма Минфина,ФНС, с учетом арбитражной практики.