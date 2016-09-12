irina454

Ирина irina454

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Кандидат технических наук, опыт преподавательской работы -10 лет, в бизнес-образовании – 5 лет, управленческий опыт – 6 лет.

 Профессиональные возможности

1. Проработка и внедрение системы менеджмента качества;

2.     Описаниеи внедрение процессов, процедур, регламентов, бизнес схем,должностныхинструкций, рабочих форм, форм отчетности;

3.     Выявление не согласованных участков деятельности компании;

4.     Формирование предложений по модификации существующих бизнес процессов и процедур;

5.     Сопровождение и актуализация внутренней нормативной документации.

6.     Декларирование и сертификация продукции.

7.     Преподавание тренингов по управлению качеством и развитию систем качества (система

бережливого производства, система ХАССП, система Кайдзен и др.).

8.     Экспертиза потребительских товаров.

Предлагаемые программы для тренингов:

1.     Современные особенности внедрения международных стандартов в различных отраслях бизнеса;

2.     Разработка документации при внедрении системы менеджмента качества на соответствии

требованиям ISO 9000, ISO 22000;

3.     Методика проведения внутреннего аудита при реализации системы менеджмента качества;

4.     Системы качества и аспекты их реализации на предприятиях различного профиля.

5.  Особенности декларирования и сертификации продукции и услуг в свете ФЗ закона о «Техническом регулировании» и внедрении технических регламентов таможенного союза.

6.    Риск-менеджмент, Управление проектами