Кандидат технических наук, опыт преподавательской работы -10 лет, в бизнес-образовании – 5 лет, управленческий опыт – 6 лет.

1 Профессиональные возможности

1. Проработка и внедрение системы менеджмента качества;

2. Описаниеи внедрение процессов, процедур, регламентов, бизнес схем,должностныхинструкций, рабочих форм, форм отчетности;

3. Выявление не согласованных участков деятельности компании;

4. Формирование предложений по модификации существующих бизнес процессов и процедур;

5. Сопровождение и актуализация внутренней нормативной документации.

6. Декларирование и сертификация продукции.

7. Преподавание тренингов по управлению качеством и развитию систем качества (система

бережливого производства, система ХАССП, система Кайдзен и др.).

8. Экспертиза потребительских товаров.

Предлагаемые программы для тренингов:

1. Современные особенности внедрения международных стандартов в различных отраслях бизнеса;

2. Разработка документации при внедрении системы менеджмента качества на соответствии

требованиям ISO 9000, ISO 22000;

3. Методика проведения внутреннего аудита при реализации системы менеджмента качества;

4. Системы качества и аспекты их реализации на предприятиях различного профиля.

5. Особенности декларирования и сертификации продукции и услуг в свете ФЗ закона о «Техническом регулировании» и внедрении технических регламентов таможенного союза.

6. Риск-менеджмент, Управление проектами