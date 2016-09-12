1 Профессиональные возможности
1. Проработка и внедрение системы менеджмента качества;
2. Описаниеи внедрение процессов, процедур, регламентов, бизнес схем,должностныхинструкций, рабочих форм, форм отчетности;
3. Выявление не согласованных участков деятельности компании;
4. Формирование предложений по модификации существующих бизнес процессов и процедур;
5. Сопровождение и актуализация внутренней нормативной документации.
6. Декларирование и сертификация продукции.
7. Преподавание тренингов по управлению качеством и развитию систем качества (система
бережливого производства, система ХАССП, система Кайдзен и др.).
8. Экспертиза потребительских товаров.
Предлагаемые программы для тренингов:
1. Современные особенности внедрения международных стандартов в различных отраслях бизнеса;
2. Разработка документации при внедрении системы менеджмента качества на соответствии
требованиям ISO 9000, ISO 22000;
3. Методика проведения внутреннего аудита при реализации системы менеджмента качества;
4. Системы качества и аспекты их реализации на предприятиях различного профиля.
5. Особенности декларирования и сертификации продукции и услуг в свете ФЗ закона о «Техническом регулировании» и внедрении технических регламентов таможенного союза.
6. Риск-менеджмент, Управление проектами