Необходим копирайтер/журналист для написания статей по наполнению трех сайтов на мебельную тематику. Мы предлагаем Вам выполнить тестовое задание, так как это самый правильный способ выбора исполнителя. Тем более, что тексты нам нужны качественные, а ...
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо качественно нарисовать рисунок, похож на вложенный в очень быстрые сроки. максимум 2 дня, главное очень качественно, в распоряжение могу предложить 3д модели в разных форматах или схемки в иллюстраторе. Бюджет в разумных пределах можно обсуждать. Все ...3D-графика15 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим толковый копирайтер для написания информационного наполнения сайтов. Предоставляется стартовая информация, в Ваша задача найти не достающую информацию и написать интересные и доступные статьи для сайтов. Подробная информация по телефону: (098)417-73-82 Ирина [email protected]Копирайтинг29 заявокЗакрыт13 лет назад
SEO-продвижение трех сайтов Нужен специалист по SEO-продвижению, для продвижения 3х сайтов. Обязательно грамотный и с опытом работы. Подробнее по телефону: (098)417-73-82 Ирина [email protected]Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать статьи для размещения на сайте. Обязательно опыт в написание статей, проживание в Киеве (возможность приехать в офис). Детали по тел. (098)417-73-82 Ирина Оплата достойная.Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад