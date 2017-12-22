Сайт под ключ на CMS WordPress, HTML Верстка, написание плагинов под ваши нужды!

Я занимаюсь разработкой сайтов уже не первый год, поэтому могу предложить качественный продукт для вашего бизнеса. У меня вы можете заказать:

- создание сайта под ключ;

- верстку;

- дизайн;

- лендинг;

- сопровождение сайта;

- обучение;

- установку и настройку CMS.

Обращайтесь! Я всегда готов выслушать ваши предложения и обсудить пути решения вашей задачи. Вместе мы найдем оптимальный вариант для вашего бизнеса!

Почему вам стоит обратиться именно ко мне? Для этого есть целый ряд причин:

- у меня есть опыт и знания;

- я делаю качественные продукты;

- мои цены намного выгоднее, чем в крупных веб-студиях;

- я внимателен к клиентам и их пожеланиям;

- работаю добросовестно и надежно.

В работе, как и в жизни, я следую этическим ориентирам, поэтому откажусь от создания мошеннических сайтов или сайтов с adult-тематикой. Но если ваш бизнес не связан с этими категориями, я помогу вам достичь успеха с помощью качественного красивого сайта.

Как заказать сайт?

Для заказа вы просто можете написать мне и мы вместе выберем удобный способ общения. Для жителей Черкасс это может быть личная встреча, а для удаленных клиентов прекрасно подойдет электронная почта, скайп, социальные сети, вайбер или телефон.

Я всегда выслушаю ваши пожелания и постараюсь все их учесть в готовом проекте. Обращайтесь - обсудим и сделаем!