irina_308

Ирина Брюкова irina_308

 
43 годаМолдова/Кишинев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Качественный и грамотный контент в сжатые сроки

Качественный копирайтинг, рерайт. Наполнение любых сайтов. Html-верстка, Seo, Wordpress.

WordPressHTMLВерстка под WordPress
Отзывы заказчиков
Wizardo
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Карточки организаций с реквизитами и описанием
Работа сделана в полном объеме без задержек. Рекомендую
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $3от 1 дня
#768
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#542