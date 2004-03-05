irina_borisenko

веб-дизайнер

Меня зовут Ирина. Я веб-дизайнер, создаю сайты под ключ. Благодаря высшему образованию в сфере рекламы и PR, я знаю, что влияет на решения людей и как сделать ваш сайт наиболее эффективным. Создаю сайты, которые приводят клиента к покупке. Я люблю работать в радость, а также уважаю свое время и время своих клиентов, поэтому у меня есть четкая структура работы над проектом, этапы и сроки.

Благодаря своему любопытству и вовлеченности, я полностью погружаюсь в каждый проект, отражая его душу на сайте. Я созваниваюсь с вами, узнаю ценности и миссию вашей компании, как вы хотите видеть ваш сайт, продумываю идеи для сайта. Чтобы клиент, заходя на сайт, понимал и текстово, и визуально, какие ценности вы исповедуете. Он погрузится в ваши ценности, проект, захочет остаться на сайте и купить ваш товар или услугу.

В то же время провожу анализ ЦА и конкурентов, чтобы максимизировать вашу прибыль и сделать сайт с четкой структурой, которая закроет все вопросы и сомнения ваших клиентов.

Также, я очень общительный, эмпатичный и открытый человек, благодаря чему коммуникация со мной всегда происходит в дружелюбной атмосфере, но без нарушения личных границ.

Я люблю исследовать и создавать, впечатляюсь совершенно разными вещами, от музыки до интерьера. Именно поэтому мне всегда легко найти вдохновение и придумать новые идеи для вашего сайта.