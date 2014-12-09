irina_dmt

Ирина irina_dmt

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик, преподаватель, лингвист, напсиание контрольных работ

·        Лингвист

·        Преподаватель английского и итальянского языка илитературы

·        Переводчик (английский-русский,русский-английский; итальянский-русский, русский-итальянский)

Профессиональные навыки

Работа с офисной техникой: копировальная‚ факс‚ сканер; работа в сетиInternet; работа на ПК – уверенный пользователь; отличные навыки работы с

компьютером, знание пакета программ MS Office (Excel, PowerPoint, Word), работа

со словарями, знание Skype,работа с графическими редакторами (PhotoShop), готова к приобретению новых умений и навыков.

 

Иностранные языки

·        Английский:     свободноевладение (С2)

·        Итальянский:  свободноевладение (С2)

·        Французский: базовый уровень (B1)

Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$7/час
от $15
#99
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$4/час
от $10от 2 часов
#283
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 часов
#2617
Копирайтинг
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$5/час
от $15
#4534