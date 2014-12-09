Переводчик, преподаватель, лингвист, напсиание контрольных работ

· Лингвист

· Преподаватель английского и итальянского языка илитературы

· Переводчик (английский-русский,русский-английский; итальянский-русский, русский-итальянский)

Профессиональные навыки

Работа с офисной техникой: копировальная‚ факс‚ сканер; работа в сетиInternet; работа на ПК – уверенный пользователь; отличные навыки работы с

компьютером, знание пакета программ MS Office (Excel, PowerPoint, Word), работа

со словарями, знание Skype,работа с графическими редакторами (PhotoShop), готова к приобретению новых умений и навыков.

Иностранные языки

· Английский: свободноевладение (С2)

· Итальянский: свободноевладение (С2)

· Французский: базовый уровень (B1)