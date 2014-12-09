Переводчик, преподаватель, лингвист, напсиание контрольных работ
· Лингвист
· Преподаватель английского и итальянского языка илитературы
· Переводчик (английский-русский,русский-английский; итальянский-русский, русский-итальянский)
Профессиональные навыки
Работа с офисной техникой: копировальная‚ факс‚ сканер; работа в сетиInternet; работа на ПК – уверенный пользователь; отличные навыки работы с
компьютером, знание пакета программ MS Office (Excel, PowerPoint, Word), работа
со словарями, знание Skype,работа с графическими редакторами (PhotoShop), готова к приобретению новых умений и навыков.
Иностранные языки
· Английский: свободноевладение (С2)
· Итальянский: свободноевладение (С2)
· Французский: базовый уровень (B1)
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