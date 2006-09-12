Архитектор, МАрхИ

Проектные институты, частные архитектурные мастерские, строительные фирмы.

Коттеджи, офисы, квартиры. Креатив и рабочка (изготовление полной проектной, рабочей документации), разработка стиля, дизайн интерьеров, перепланировка квартир. Встреча с заказчиками, подбор строительных и отделочных материалов, работа со смежниками, ведение авторского надзора.

Осуществленные и построенные объекты (коттеджи, квартиры, офисы). Большой портфолио.

AutoCAD, PShop, Corel, Word…

Ручная графика (рисунок).