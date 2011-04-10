irina_lysak86

Журналист, фотограф, проект-менеджер.

Пишу на разные темы (политика, общество, кино, театр и др.) хорошие журналистские материалы (статьи, репортажи, кинокритика, корреспонденции, комментарии, интервью и др.).

Связи с представителями политического бомонда.

Написание научных работ.

Фотосъемка. Разработка образов.

Возможна разработка спецпроектов в зависимости от требований заказчика.

Образование:

Высшее. В 2010 году закончила Институт журналистики КНУ им. Тараса Шевченка с отличием. Специализация: прессовая журналистика.

В 2004 году закончила Белоцерковскую городскую гимназию № 2 с отличием. Специализация: углубленное изучение истории Украины.

Второе высшее образование: Национальный университет государственной налоговой службы Украины. Юридический факультет (3 курс).

Личные качества: коммуникабельная, ответственная, пунктуальная, дисциплинированная, энергичная. Умею работать в команде. Знание украинского, русского языков в совершенстве, английского (высокий уровень), французского (начальный уровень).

Работа в СМИ:

Всеукраинский общественно-политический проект Ktovrade.info. Данные о кандидатах и депутатах всех уровней – журналист, проект-менеджер (с февраля 2011 г.);

Телеканал 1+1. Проект «Мой сможет» – помощник редактора – контроль, координация, поддержка, юридическая консультация (февраль-март 2011 г.);

Газета «День» (2008-2009 гг.) – внештатный журналист/фрилансер, специализация: общество;

Газета «Киевский телеграфъ» (2007-2009 гг.) – фрилансер (специализация: культура и общество);

Газета «Украина молодая» (2007 г.) – фрилансер (специализация: общество).