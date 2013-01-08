irina_oprofat

Ирина Опрофат irina_oprofat

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Рерайт, написание авторских статей, переводы

Образование:

1994 – 1997 – СОШ № 2, г. Полярний, Мурманская область (Россия).

1997-1999 – СОШ №12, г. Североморск, Мурманская область (Россия);

1998 – 2004 – ЗОШ № 27 ім. М.К. Путейко, м. Черкаси (Україна);

2004 – 2009 - ЧНУ им. Б. Хмельницкого НИИ иностранных языков, специальность язык и литература

(русский) с изучением французского (второй язык), дневное отделение, КУ бакалавр;

2009-2010 – ЧНУ им. Б. Хмельницкого НИИ иностранных языков, специальность язык и литература

(русский), заочное отделение, КУ специалист;

2011- Національна Академія друкарства України, факультет переподготовки, специальность:

издательское дело и редактирование, заочная форма обучения;

Дополнительное образование:

2011 – курсы по изучению французского языка «Alliance Françoise»

Опыт работы: (трудовой стаж в сфере журналистики 6 лет)

апрель 2006 – август 2007 – журналист, диктор регионального отделения 5-го канала (г. Черкассы);

август 2007 – июль 2008 – штатный репортер черкасской областной газеты «Спорт и здоровье»;

2008-2010 – внештатный корреспондент Черкасской областной газеты «Акцент»;

2009-2010 – event-manager в Корпорации активного отдыха «Active Zone»;

январь 2010 - март 2012 – независимый журналист; техническое и литературное редактирование

интернет статей.

Знание языков:

Украинский/русский – в совершенстве, английский – intermediate, французский – elementaire

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Хорошее знание ПК: word, excel, paint, adobe PageMaker, internet.

Лицензии и сертификаты:

Октябрь 2009 – удостоверение члена национального сообщества журналистов Украины (Черкасская

областная организация)

Увлечения и интересы: иностранные языки, классическая литература, психология, музыкальные

новинки, фото, театр, занимаюсь литературной деятельностью (написание стихотворных произведений

и рассказов).

Личные качества:

Коммуникабельность, пунктуальность, порядочность, целеустремленность, умение работать в команде,

стрессоустойчивость, обладаю высокой трудоспособностью, легко обучаема, всегда придерживаюсь

объективного взгляда на любую ситуацию, ответственна, сдержанна, имею логическое мышление,

способна к обработке больших потоков информации.

Уровень з/п:

з/п - по договоренности.