irina_oprofat

Образование:
1994 – 1997 – СОШ № 2, г. Полярний, Мурманская область (Россия).
1997-1999 – СОШ №12, г. Североморск, Мурманская область (Россия);
1998 – 2004 – ЗОШ № 27 ім. М.К. Путейко, м. Черкаси (Україна);
2004 – 2009 - ЧНУ им. Б. Хмельницкого НИИ иностранных языков, специальность язык и литература
(русский) с изучением французского (второй язык), дневное отделение, КУ бакалавр;
2009-2010 – ЧНУ им. Б. Хмельницкого НИИ иностранных языков, специальность язык и литература
(русский), заочное отделение, КУ специалист;
2011- Національна Академія друкарства України, факультет переподготовки, специальность:
издательское дело и редактирование, заочная форма обучения;
Дополнительное образование:
2011 – курсы по изучению французского языка «Alliance Françoise»
Опыт работы: (трудовой стаж в сфере журналистики 6 лет)
апрель 2006 – август 2007 – журналист, диктор регионального отделения 5-го канала (г. Черкассы);
август 2007 – июль 2008 – штатный репортер черкасской областной газеты «Спорт и здоровье»;
2008-2010 – внештатный корреспондент Черкасской областной газеты «Акцент»;
2009-2010 – event-manager в Корпорации активного отдыха «Active Zone»;
январь 2010 - март 2012 – независимый журналист; техническое и литературное редактирование
интернет статей.
Знание языков:
Украинский/русский – в совершенстве, английский – intermediate, французский – elementaire
Навыки работы с компьютером и оргтехникой:
Хорошее знание ПК: word, excel, paint, adobe PageMaker, internet.
Лицензии и сертификаты:
Октябрь 2009 – удостоверение члена национального сообщества журналистов Украины (Черкасская
областная организация)
Увлечения и интересы: иностранные языки, классическая литература, психология, музыкальные
новинки, фото, театр, занимаюсь литературной деятельностью (написание стихотворных произведений
и рассказов).
Личные качества:
Коммуникабельность, пунктуальность, порядочность, целеустремленность, умение работать в команде,
стрессоустойчивость, обладаю высокой трудоспособностью, легко обучаема, всегда придерживаюсь
объективного взгляда на любую ситуацию, ответственна, сдержанна, имею логическое мышление,
способна к обработке больших потоков информации.
Уровень з/п:
з/п - по договоренности.