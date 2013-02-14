irina_petr

Ирина irina_petr

 
75 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование - высшее, инженер-электрик

Профессиональные навыки и знания

• Опытный менеджер

• Преподаватель в сфере информационных технологий, информационно-измерительной техники.

• Опыт руководства российскими и международными исследовательскими проектами

• Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet

• Грамотная устная и письменная речь

• Владение оргтехникой

Знание иностранных языков

• Английский язык — свободно

Прочее

• Коммуникабельность, ответственность,

• Исполнительность, пунктуальность