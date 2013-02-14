irina_petr

Образование - высшее, инженер-электрик
Профессиональные навыки и знания
• Опытный менеджер
• Преподаватель в сфере информационных технологий, информационно-измерительной техники.
• Опыт руководства российскими и международными исследовательскими проектами
• Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet
• Грамотная устная и письменная речь
• Владение оргтехникой
Знание иностранных языков
• Английский язык — свободно
Прочее
• Коммуникабельность, ответственность,
• Исполнительность, пунктуальность
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