Если хочешь найти баг - думай как баг (с)

Занимаюсь тестированием мобильных приложений (Android, iOs) и сайтов в общей сложности 2 года. Могу написать тестовую документацию (чек-листы, тест-кейсы, планы тестирования), протестировать с и без ТЗ, протестировать вёрстку/функционал/кроссбраузерность/макет/редполитику/события, если это лендинг/скорость загрузки сайта/удобство использования и другие моменты. Фрилансом ранее не занималась - в этом не было необходимости. Для меня это новый опыт)