irina_shutova

лингвист-переводчик (английский, немецкий)

Лингвист-переводчик, рабочие языки: английский, немецкий.

Письменный перевод научно-технических, научно-популярных, публицистических, художественных текстов, устный последовательный перевод, сопровождение делегаций. Аудиовизуальный перевод.

2019г. Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Гуманитарный факультет, кафедра Иностранных языков, лингвистики и перевода

2017г. Курс повышения квалификации «Тренды в переводе и локализации» ("Trends in Translation and Localization"), Университет Анхальта, г. Кётен, Германия