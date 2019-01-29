irina_shutova

лингвист-переводчик (английский, немецкий)
Лингвист-переводчик, рабочие языки: английский, немецкий.
Письменный перевод научно-технических, научно-популярных, публицистических, художественных текстов, устный последовательный перевод, сопровождение делегаций. Аудиовизуальный перевод.
2019г. Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Гуманитарный факультет, кафедра Иностранных языков, лингвистики и перевода
2017г. Курс повышения квалификации «Тренды в переводе и локализации» ("Trends in Translation and Localization"), Университет Анхальта, г. Кётен, Германия
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