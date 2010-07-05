Стегний Ирина Ивановна
Телефон: +38-066-30-55-190 E-mail: irina.stegniy @ gmail.com
Образование высшее (Харьковский национальный университет им.В.Н.Каразина, специализация – журналистика).
Курс обучения в Киевском „Науково-технічному центрі інформаційних технологій” по специальности „Професійна комп’ютерна підготовка” (Свидетельство СВ02 №041836)
Опыт работы:
жерналистика - с 2002 года, перевод - с 2005 года,графика, дизайн - с 2005 года, копирайтинг, наполнение сайтов - с 2008 года.
Общие навыки:
работа с компьютером с 16 лет; Windows XP, Microsoft Office, Internet.
Графика и верстка:
QuarkXPress, InDesign, Page Maker, PhotoShop, Corel Draw, Adobe Acrobat, основы HTML.
Владение языками:
Свободно владею украинским, русским языками, английский – средний уровень, немецкий, польский – начальный.
Интересы:
Современная украинская и западная культура, общественные коммуникации, особенности информационного общества, рок-музыка.
Хобби:
Вышивка, цифровая фотография, психология, современная литература, экономические и политические теории.
Личные качества:
Желание учиться, креативность, ответственность, внимательность, активность, любознательность.
Дополнительно:
Семейное положение – замужем, детей нет