Журналист, копирайтер, переводчик, дизайнер

Стегний Ирина Ивановна

Телефон: +38-066-30-55-190 E-mail: irina.stegniy @ gmail.com

Образование высшее (Харьковский национальный университет им.В.Н.Каразина, специализация – журналистика).

Курс обучения в Киевском „Науково-технічному центрі інформаційних технологій” по специальности „Професійна комп’ютерна підготовка” (Свидетельство СВ02 №041836)

Опыт работы:

жерналистика - с 2002 года, перевод - с 2005 года,графика, дизайн - с 2005 года, копирайтинг, наполнение сайтов - с 2008 года.

Общие навыки:

работа с компьютером с 16 лет; Windows XP, Microsoft Office, Internet.

Графика и верстка:

QuarkXPress, InDesign, Page Maker, PhotoShop, Corel Draw, Adobe Acrobat, основы HTML.

Владение языками:

Свободно владею украинским, русским языками, английский – средний уровень, немецкий, польский – начальный.

Интересы:

Современная украинская и западная культура, общественные коммуникации, особенности информационного общества, рок-музыка.

Хобби:

Вышивка, цифровая фотография, психология, современная литература, экономические и политические теории.

Личные качества:

Желание учиться, креативность, ответственность, внимательность, активность, любознательность.

Дополнительно:

Семейное положение – замужем, детей нет