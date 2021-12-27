Доброго времени суток!

Меня зовут Ирина, я учусь на 3 курсе специальности "Международные отношения", изучаю 2 иностранных языка: английский (уровень владения: С1) и немецкий (уровень владения: В1). Увлекаюсь историей и политологией, в частности таких регионов как Северная Америка, Ближний и Дальний Восток.

Вы можете заказать у меня:

- англо-русский и русско-английский перевод любой сложности

- копирайтинг

- рерайтинг

- эссе/реферат по истории

- эссе/реферат по политологии