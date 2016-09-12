irinaboiko

Образование:
2010-2014 гг. - Житомирский государственный университет им. И. Франко (Житомир, Украина), НИИ иностранной филологии, специальность: перевод, филология (бакалавр)
Знание языков:
Украинский — родной
Английский — свободно владею
Немецкий — средне
Русский — свободно владею
Французский — базовые знания
Дополнительные навыки:
- Имеется практика перевода художественных, научно-технических, экономических текстов;
- Опыт написания и перевода статей (русско-английский, англо-русский перевод);
- Опыт перевода статей для информационного портала osurgut.com
Действие аккаунта приостановлено!