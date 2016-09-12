irinaboiko

Ирина irinaboiko

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование:

2010-2014 гг. -  Житомирский государственный университет им. И. Франко (Житомир, Украина), НИИ иностранной филологии, специальность: перевод, филология (бакалавр)

Знание языков:

Украинский — родной

Английский — свободно владею

Немецкий — средне

Русский — свободно владею

Французский — базовые знания

Дополнительные навыки:

- Имеется практика перевода художественных, научно-технических, экономических текстов;

- Опыт написания и перевода статей (русско-английский, англо-русский перевод);

 - Опыт перевода статей для информационного портала osurgut.com