irinacergeenko

Ирина Федорова irinacergeenkoirinacergeenko
39 летУкраина/Макеевка
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ответственность, коммуникабельность, честность
Федорова Ирина Сергеевна
Возраст: 33года.
Опыт работы: 12 лет (менеджер по продажам)
Регион: Украина, Донецкая обл., г.Макеевка.
Семейное положение: замужем, есть сын.
Образование
2001-2005
Донецкий Национальный Технический Университет, Механический факультет,
специальность Технология Машиностроения,
диплом бакалавра,
сертификат по изучению фундаментальных и профессионально ориентированных специальных дисциплин на французском языке по направлению "Инженерная механика".
2005-2006
Донецкий Национальный Технический Университет,
Механический факультет,
специальность Качество Стандартизация Сертификация,
диплом специалиста.
Знание языков
- украинский (эксперт);
- русский (эксперт);
- французский технический (средний).
Увлечения
- чтение современной русской литературы;
- "handmade"