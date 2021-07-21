irinacergeenko

Ответственность, коммуникабельность, честность

Федорова Ирина Сергеевна

Возраст: 33года.

Опыт работы: 12 лет (менеджер по продажам)

Регион: Украина, Донецкая обл., г.Макеевка.

Семейное положение: замужем, есть сын.

Образование

2001-2005

Донецкий Национальный Технический Университет, Механический факультет,

специальность Технология Машиностроения,

диплом бакалавра,

сертификат по изучению фундаментальных и профессионально ориентированных специальных дисциплин на французском языке по направлению "Инженерная механика".

2005-2006

Донецкий Национальный Технический Университет,

Механический факультет,

специальность Качество Стандартизация Сертификация,

диплом специалиста.

Знание языков

украинский (эксперт);

русский (эксперт);

французский технический (средний).

Увлечения

чтение современной русской литературы;

"handmade"

Любую поставленную задачу предпочитаю выполнять вовремя, качественно, проявив творческий подход.