irinagazieva

Предмет - Система автоматизации проектирования Необходимо выполнить контрольную работу. Выполнить заданияВариант - 10Оформление: Выполнение и оформление строго по требованиям МУ.
С 2000 года профессионально выполняю различные студенческие работы (дипломные, курсовые, контрольные, рефераты, задачи, кейсы, эссе и др.). Работаю не одна, у меня надежный коллектив авторов. Выполняем абсолютно все виды работ, по множеству предметов.Всем заказчикам гарантирую ответственное выполнение и высокое качество работ.
Доработки выполняю в первую очередь при наличии рецензии.
Уважаемые заказчики! На сайте с 9-00 до 22-00 по МСК времени, в субботу с 9 до 15 по МСК времени, воскресенье - выходной.
- Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить контрольную работу.Предмет - Математический аппарат радиотехникиВыполнить все задачи с фото.Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить дипломную работу.Тема: указана в задании Объем: 70-80стр АП: 80% План: на утверждение Оформление и выполнение строго по требованиям ГостСтруктура дипломной:Титульный лист (обязательно вставить в работу)СодержаниеВведениеОсновная частьПосле каждой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу. Тема: указана в заданииОбъем: 30стрАП: 60-70% "обязательно введение, заключение, выводы 70% оригинальности по поисковикам" (Тех.подъем категорически запрещен)План: на утверждениеОформление:шрифт Times New Roman 14,границы текста (поля): слева - 3,0 см; сверху и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу.Тема: указана в задании Объем: 50стр АП: 55-60% "обязательно введение, заключение, выводы 70% оригинальности по поисковикам" (Тех.подъем категорически запрещен) План есть: Раздел 1. Теоретические основы учета расчётов с покупателями и заказчиками 1.1. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу.1. Тема: указана в задании2. Объем: 30-35стр 3. АП: 70% "обязательно введение, заключение, выводы 70% оригинальности по поисковикам" (Тех.подъем категорически запрещен)Оформление: * Оформление и выполнение строго по требованиям (Методичка прилагается)Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт7 лет назад