К сожалению часто бывает,что фотография не раскрывает до конца замысел фотографа,те краски природы или некую сказочность,яркий блеск в глазах или сочность цвета,а иногда наоборот лишний предмет портит всю задумку...

Примеров множество,а выход один-обработка снимка до получения желаемого результата.

Приоритетное направление в моем творчестве это художественная обработка,однако я с удовольствием выполню для Вас и другие виды обработки,а так же рассмотрю долгосрочное сотрудничество.