Ирина Горшенина irinagorsheninairinagorshenina
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
К сожалению часто бывает,что фотография не раскрывает до конца замысел фотографа,те краски природы или некую сказочность,яркий блеск в глазах или сочность цвета,а иногда наоборот лишний предмет портит всю задумку...
Примеров множество,а выход один-обработка снимка до получения желаемого результата.
Приоритетное направление в моем творчестве это художественная обработка,однако я с удовольствием выполню для Вас и другие виды обработки,а так же рассмотрю долгосрочное сотрудничество.
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Портфолио
- Художественная отрисовка по фото282 просмотра
- Превращение фото в картину маслом204 просмотра