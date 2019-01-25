Web - дизайн

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Меня зовут Ирина.

Очень люблю свою работу. Работаю на результат от всей души!

-----------------------------------------------------------------------------

К вашим услугам:

- дизайн сайтов

- логотипы

- обработка фото

- дизайн наружной рекламы и полиграфической продукции (флаеры, афиши, листовки и т.д.)

Работаю с Photoshop, Illustrator.

Всегда на связи

Мой скайп: ischenkooo

Почта: [email protected]

Телефон: 0935937844

Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/irinaishchenkoo.html