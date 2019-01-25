irinaishchenkoo

Ирина Ищенко irinaishchenkoo

 
32 годаУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Web - дизайн

Здравствуйте,  уважаемые заказчики!

Меня зовут Ирина. 

Очень люблю свою работу. Работаю на результат от всей души!

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К вашим услугам:

  - дизайн сайтов

  - логотипы

  - обработка фото

  - дизайн наружной рекламы и полиграфической продукции (флаеры, афиши, листовки и т.д.)

Работаю с Photoshop, Illustrator. 

Всегда на связи 

Мой скайп:  ischenkooo

Почта: [email protected]

Телефон: 0935937844

Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/irinaishchenkoo.html 

Дизайн сайтаIllustratorPhotoshop