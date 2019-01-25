Ирина Ищенко irinaishchenkooirinaishchenkoo
32 годаУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Web - дизайн
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Меня зовут Ирина.
Очень люблю свою работу. Работаю на результат от всей души!
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К вашим услугам:
- дизайн сайтов
- логотипы
- обработка фото
- дизайн наружной рекламы и полиграфической продукции (флаеры, афиши, листовки и т.д.)
Работаю с Photoshop, Illustrator.
Всегда на связи
Мой скайп: ischenkooo
Почта: [email protected]
Телефон: 0935937844
Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/irinaishchenkoo.html