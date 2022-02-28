irinak_disign

Привет!

Меня зовут Ирина. Я — начинающий веб-дизайнер из Ростова-на-Дону.

Да, да, из того самого, где раки, казаки, кульки, жердёлы и тютина)

В веб-дизайнеры пришла из юристов-кадровиков. Мне 40 лет, и в ответ на все: "Поздновато начинаете!" говорю, что после 40 жизнь только начинается.

Поэтому я с огромным желанием и юношеским рвением возьмусь за ваш дизайн. Мне будет интересно заняться любыми задачами: от создания рекламного баннера или презентации до разработки лендинга или сайта.

Кстати, тексты у меня тоже отлично получаются.