irinapastuhova31

Юридическая помощь

Добрый день, спасибо, что зашли на мою страничку!Меня зовут Ирина. Я готова выполнить Ваше задание по юридическим вопросам.

Практикующий юрист с 2005 года. Быстро и качественно окажу помощь в решении Ваших проблем. Многолетний юридический стаж, успешная практика по гражданскому, жилищному, семейному, земельному и др. отраслей права и практики их применения, избавит Вас от длительного разрешения спорных ситуаций. Ответственно подхожу к выполнению работы. Быстро и недорого.

Большое количество наработанных готовых решений позволяет мне сократить время на подготовку документов и сосредоточить внимание на важных нюансах.

Для продолжительных проектов составляю подробный план действий со сроками, расходами и временными затратами.

Соблюдаю принципы профессиональной этики (конфиденциальность полученных сведений, исключение конфликта интересов).