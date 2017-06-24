irinapchel26

Трудоваядеятельность

Сент 2008- март 2009 ООО «СКИТ-2000»оператор 1С. Забивка, отпуск товара клиентам

Май 2009- октябрь 2009 гид«Пегас-туристик»

С 2010-2014 год опыт работы тайным покупателем в г.Красноярске

В 2013 года работаю менеджером в производственно-торговой компании. Работа с клиентами, подписание договоров, заключение сделок. По работе часто приходится делать транскрибацию с -ауди и -видео носителей. Также делаю на заказ.

Дополнительная информация: Являюсь опытным пользователем ПК, есть доступ к интернету.

Личные качества: ответственность, целеустремленность,организованность, довожу дела до конца.