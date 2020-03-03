Эффективный графический и веб-дизайн = одно из главных составляющих хорошей рекламы
Мои услуги:
- Создание работающих лендинг-сайтов и баннеров
- Создание визиток
- Полное оформление профиля в соц. сетях, создание фирменного стиля
- Оформление меню/плакатов
- Создание логотипов
Я:
- делаю стильные и качественные проекты, ориентируясь на западный рынок
- работаю в Figma, Adobe Photoshop, Ilustrator
- уложусь в нужные Вам сроки
- пойму Вашу идею с полуслова, помогу доработать ее и с удовольствием воплощу в реальность)
Портфолио
- Шапка профиля в Facebook29 просмотров
- ПРИМЕР БАННЕРА С АКЦИЕЙ34 просмотра
- ПРИМЕР БАННЕРА С АКЦИЕЙ37 просмотров
- Индивидуальные макеты для Stories38 просмотров
- Баннер28 просмотров
- Дизайн Визитки35 просмотров
- Разработка визуала для Instagram75 просмотров
- Разработка визуала для Instagram61 просмотр
- Меню45 просмотров