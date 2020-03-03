irinasavchuk

Савчук Ирина irinasavchuk

 
25 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Эффективный графический и веб-дизайн = одно из главных составляющих хорошей рекламы

Мои услуги: 

- Создание работающих лендинг-сайтов и баннеров 

- Создание визиток

- Полное оформление профиля в соц. сетях, создание фирменного стиля 

- Оформление меню/плакатов 

- Создание логотипов 

Я:

  • делаю стильные и качественные проекты, ориентируясь на западный рынок
  • работаю в Figma, Adobe Photoshop, Ilustrator
  • уложусь в нужные Вам сроки
  • пойму Вашу идею с полуслова, помогу доработать ее и с удовольствием воплощу в реальность)
FigmaPhotoshop
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