irinasitskaya

Ирина Сицкая irinasitskayairinasitskaya
68 летИспания/Валенсия
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
RU-SP-RU, FR-SP, EN-SP, LT-SP
Я с 1999 года живу в Испании в городе Валенсия и буду рада помочь вам с переводами с испанского на русский язык и с русского, английского , французского, латинского на испанский
Тематика переводов:
* деловая корреспонденция
* перевод компьютерных игр (возможен перевод непосредственно в тексте программы* или в "админке")
* компьютерная тематика
* меню для ресторанов
* сайты по недвижимости
* фaрмацевтика и косметика
* субтитры к фильмам.
Так как мой сын учитcя на отделении иностранных языков и является носителем испанского языка, мы работаем "в 4 руки". Ваш перевод будет выверен "как говорят в Испании".