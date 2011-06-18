irinasitskaya

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Я с 1999 года живу в Испании в городе Валенсия и буду рада помочь вам с переводами с испанского на русский язык и с русского, английского , французского, латинского на испанский

Тематика переводов:

* деловая корреспонденция

* перевод компьютерных игр (возможен перевод непосредственно в тексте программы* или в "админке")

* компьютерная тематика

* меню для ресторанов

* сайты по недвижимости

* фaрмацевтика и косметика

* субтитры к фильмам.

Так как мой сын учитcя на отделении иностранных языков и является носителем испанского языка, мы работаем "в 4 руки". Ваш перевод будет выверен "как говорят в Испании".