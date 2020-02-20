irinavavilova

Ирина irinavavilova

 
42 годаИспания/Гранада
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Рерайтинг. Копирайтинг. Тексты. Услуги редактора. Наполнение сайтов. Выполню работу добросовестно и качественно!

Опыт работы: экономист и старший аналитик

Дополнительные навыки и умения: 

  • формирование и ведение баз данных;
  • копирайтинг;
  • рерайтинг;
  • транскрибация: расшифровка аудио/видео в текст, распознавание любого текста (сканы, печать, рукописи)
  • написание рефератов;
  • подготовка книг к печати (от набора рукописи до верстки, техническая редакция и корректура);
  • переводы (испанский, английский)
Владение компьютером: на уровне уверенного пользователя.

Языки: русский, английский, испанский

Личные качества: трудолюбие, ответственность, внимательность, пунктуальность. 