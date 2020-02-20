irinavavilova

Рерайтинг. Копирайтинг. Тексты. Услуги редактора. Наполнение сайтов. Выполню работу добросовестно и качественно!
Опыт работы: экономист и старший аналитик
Дополнительные навыки и умения:
- формирование и ведение баз данных;
- копирайтинг;
- рерайтинг;
- транскрибация: расшифровка аудио/видео в текст, распознавание любого текста (сканы, печать, рукописи)
- написание рефератов;
- подготовка книг к печати (от набора рукописи до верстки, техническая редакция и корректура);
- переводы (испанский, английский)
Языки: русский, английский, испанский
Личные качества: трудолюбие, ответственность, внимательность, пунктуальность.