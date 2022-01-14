irinka_likova

IT специалист

Доброго времени суток.

В 2011 году закончила (очно/бюджет) на отлично СГТУ(Международный факультет прикладных информационных технологий) по специальности программист.

2011-2014 работала ведущим специалистом в IT-компании(поддержка и оптимизация Sap системы).

2014-по настоящее время- декрет+за это время активно занималась профессиональной фотосъёмкой(свадьбы, семейные, индивидуальные), а также созданием рекламы,логотипов,метрик на заказ.

Обладаю знаниями по многим ведущим программным обеспечиваниям, но в первое время своего фриланса хотела бы брать заказы предпочтительнее по Photoshop.