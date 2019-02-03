irinochka23

Здравствуйте!

Меня зовут Ирина. Ответственно подхожу к выполнению каждого проекта, качественно выполняю работу и довожу

до конечного результата. В своей работе использую не шаблонные методы, а разрабатываю уникальный дизайн с

учетом всех ваших пожеланий. Предлагаю наиболее подходящую концепцию дизайна в соответствии с тематикой и

ожидаемым результатом.

После утверждения вами проекта, предоставляю исходники в psd по слоям для последующей верстки.

Слои удобно сформированы для дальнейшей комфортной работы верстальщика. Предусмотрено сотрудничество

с программистом, если нужна помощь в реализации сложных моментов дизайна.