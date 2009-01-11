Образование:
2006- по настоящее время -ОмГУ, факультет иностранных языков, специальность "перевод и переводоведение", в данный момент являюсь студенткой 4 курса.
2002-2005 Северо-Казахстанский Государственный Университет, историко-филологический факультет, специальность "переводческое дело"
Професилнальные и личные качества:
Знание английского и французского языков, навык перевода художественной литературы, деловой документации, технических и общественно политических текстов.
Знание ПК.
Свободно ориентируюсь в сети Интернет.
Ответственна, внимательна, усидчива.
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