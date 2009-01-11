Образование:

2006- по настоящее время -ОмГУ, факультет иностранных языков, специальность "перевод и переводоведение", в данный момент являюсь студенткой 4 курса.

2002-2005 Северо-Казахстанский Государственный Университет, историко-филологический факультет, специальность "переводческое дело"

Професилнальные и личные качества:

Знание английского и французского языков, навык перевода художественной литературы, деловой документации, технических и общественно политических текстов.

Знание ПК.

Свободно ориентируюсь в сети Интернет.

Ответственна, внимательна, усидчива.