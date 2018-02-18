irisha_1985

Реклама сети Яндекс Директ
Меня зовутОкладникова Ирина (https://vk.com/id133182091).
Я начинающийспециалист по интернет-рекламе в Рекламной Сети Яндекса.
Успешно прошлатренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые
современные технологии рекламы, и готова внедрить их для Вас.
Вам главное получитьбольше покупателей своей услуги или товара, а для меня - Ваш отзыв о моей
проделанной работе.
Поэтому предлагаюнастроить Вам интернет рекламу абсолютно бесплатно.
Как Вам такоепредложение?
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