irisha_1985

Реклама сети Яндекс Директ

Меня зовутОкладникова Ирина (https://vk.com/id133182091).

Я начинающийспециалист по интернет-рекламе в Рекламной Сети Яндекса.

Успешно прошлатренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые

современные технологии рекламы, и готова внедрить их для Вас.

Вам главное получитьбольше покупателей своей услуги или товара, а для меня - Ваш отзыв о моей

проделанной работе.

Поэтому предлагаюнастроить Вам интернет рекламу абсолютно бесплатно.

Как Вам такоепредложение?

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