Обережно!!!! Неймовірно багато естетичного конетну ;)
Якщо ти великий поціновувач естетики,тоді мии вже з тобою друзі та однодумці!
Я та сама людина що дивиться на світ крізь об*єктив камери)
Займаюсь фотографією майже 10 років .
Фотографую,редактую, монтую, складаю сітку візуалу для соц мереж, створюю муд борди)
Працюю над візуальним оформленням соціальних мереж в абсолютно різних нішах)
Портфолио
- Контент для кафе та ресторанів)нет просмотров
- Оформлення сторіс для Інстаграмм!1 просмотр
- Визуальне оформлення інстаграмм-акаунтів1 просмотр
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$20/час
от $50от 3 дней
#544
Обработка фотографий
нет отзывов
$20/час
от $30от 1 дня
#2298