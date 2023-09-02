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Ірина Стрембіцька irisha_str

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Обережно!!!! Неймовірно багато естетичного конетну ;)

Якщо ти великий поціновувач естетики,тоді мии вже з тобою друзі та однодумці!

Я та сама людина що дивиться на світ крізь об*єктив камери)

Займаюсь фотографією майже 10 років .

Фотографую,редактую, монтую, складаю сітку візуалу для соц мереж, створюю муд борди)

Працюю над візуальним оформленням соціальних мереж в абсолютно різних нішах)

Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$20/час
от $50от 3 дней
#544
Обработка фотографий
нет отзывов
$20/час
от $30от 1 дня
#2298