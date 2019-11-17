irishe4ka28988

Пишу стихи на заказ. Переводы с английского на русский.

Я Ирина , редактирую тексты , перевожу , занимаюсь фото ретушью ,коллажи ,стихи , а также делаю фильмы в программах. Я творческая личность, иногда бывает в жизни каждого человека, когда хочется сказать близким и родным людям тёплые слова, но как то особенно. Пишу и на заказ. Делаю переводы с английского на русский. Только небольшие тексты.