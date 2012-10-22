студент 4курса, инженер, социальная работа, письма, фантазия

если напишу что закончила школу с медалью, все равно не поверите)...но все же я ее закончила, учусь в Архитектурно-Строительномуниверситете, факультет: городское строительство и хозяйство. Кроме того я люблю участвовать в различных социальных проектах, помогать людям. Люблю сам работать над проектами в этой сфере. Состаю в молодежном парламенте нашего города, поэтому надеюсь, что мои идеи будут реализовываться.

Пишу я с 14летнего возраста, и начилось это с ведение личного дневника, который ведется и по сей день, за 6лет я научилась излагать свои мысли на бумаге, поэтому люблю письма. В сфере копирайтера и рерайтера работаю недавно, и работать начала на адвего, где и до сих пор работаю. Первые полторы недели принеслм мне 10долларов, для новичка надеюсь это нормально. Постараюсь расти дальше, и выполнять все заказы быстро.