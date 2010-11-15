Профессиональный опыт:
• Создание, заполнение, раскрутка сайтов
• Языка разметки гипертекста HTML и основы его оформления с помощью CSS
• Основ работы с программами по обработке растровой компьютерной графики
• Определения поставленной перед сайтом задачи
• Разработки структуры сайта, направляющей посетителя к поставленной заказчиком цели
• Рассылка объявлений по доскам объявлений
Мои роботы:
Образование (диплом магистра):
2002-2008 ВФЕУ (Винницкий финансово – экономичный университет)
Кафедра: Экономическая – кибернетика. Специальность : основная специальность - программирование программ экономической среды.
Опыт работы:
2002-2010 Мурованокуриловецкая ЦРБ
• Должность: Инженер-программист
2009-2010 г. Москва, Веб студия «Арт сити»
• Должность: Ведущий веб-мастер и SEO-специалист
2009-2010 г. Москва, ООО «Защита-сервис»
• Должность: Веб-мастер и SEO-специалист
Персональные качества:
• Коммуникабельность
• Быстрое обучение
• Отсутствие вредных привычек
• Аналитический склад ума
• Работоспособность