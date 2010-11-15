Профессиональный опыт:

• Создание, заполнение, раскрутка сайтов

• Языка разметки гипертекста HTML и основы его оформления с помощью CSS

• Основ работы с программами по обработке растровой компьютерной графики

• Определения поставленной перед сайтом задачи

• Разработки структуры сайта, направляющей посетителя к поставленной заказчиком цели

• Рассылка объявлений по доскам объявлений

Мои роботы:

• www.suzuki-tver.ru

• www.granitni.com.ua

• www.lifan-tver.ru

• www.daewoo-tver.ru

• www.elite-lustri.ru

• www.zaschita-s.ru

Образование (диплом магистра):

2002-2008 ВФЕУ (Винницкий финансово – экономичный университет)

Кафедра: Экономическая – кибернетика. Специальность : основная специальность - программирование программ экономической среды.

Опыт работы:

2002-2010 Мурованокуриловецкая ЦРБ

• Должность: Инженер-программист

2009-2010 г. Москва, Веб студия «Арт сити»

• Должность: Ведущий веб-мастер и SEO-специалист

2009-2010 г. Москва, ООО «Защита-сервис»

• Должность: Веб-мастер и SEO-специалист

Персональные качества:

• Коммуникабельность

• Быстрое обучение

• Отсутствие вредных привычек

• Аналитический склад ума

• Работоспособность