Обработка фото от дизайнера

опыт работы в области фото 11 лет

дизайнер по фото янв2014 - июнь2014

работа с Сергеем Мельникофф над проэктом "ЛЮДИМАЙДАНА" окт 2005 - 2013

Студия Игоря Суетовахудожественная обработка свадебного фото, ретушь, школьноефото, портреты, макет фотокниг, фотосъёмка детей и художественная обработка. окт 2003 - авг 2005 (1 год 11 мес)

«FUJIFILM» обработка фото, печать фото, коллажи и т.п. авг 2000 - сен 2003 (3 года 2 мес)

Дом фото ретушь студийных фото, помощь фотографу при съёмке, коллажи,открытки и т.п Образование

художественное училище им.Глебова (Минск,Беларусь)

Год окончания 2000

дизайнер,дизайн, дипломВладение языками Русский, Украинский — средний, Английский,Немецкий - базовый Компьютерные навыки

работа в фотошопе более 11 лет, разные техники(постоянносовершенствуюсь) лайтрум, coreldraw, имеется своя зеркальная фотокамера, опыт

фотосъёмки. ссылка на портфолио

https://freelancehunt.com/freelancer/iriska16_78.html irisnagorna.gallery.ru Дополнительные навыки

разработка и создание одежды и аксесуаров(сейчас это какхобби), в 2005г участие в конкурсе Мельница моды, итог участия - турне

коллекции по европе. Мои качества: высокая работоспособность и усидчивость,любовь к тому что делаю,

творческий подход, нестандартное мышление, без вредныхпривычек.