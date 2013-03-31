журналист, копирайтер, фотограф
Образование:
2002-2007 - факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного Университета
2011-2012 - 广州省华侨职业技术学校, курсы изучения китайского языка, город Гуанчжоу
Работа:
2003-2004 - информационное агентство РБК, корреспондент
2005-2011 - журналы "Петербург на Невском", "Free Тайм", "Под Ключ"
2005-2008 - журналист рекламной редакции, фотограф
2008-2011 - бильд-редактор, фотограф, журналист
портфолио по фото: http://www.flickr.com/photos/61611441@N00/collections/72157633036927580/
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http://spb.freetime.ru/beauty/140/primanka-dlya-shedevra.html#/0