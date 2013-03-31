iriskova

Ирина Ковальчук iriskova

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
журналист, копирайтер, фотограф

Образование:

2002-2007 - факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного Университета

2011-2012 - 广州省华侨职业技术学校, курсы изучения китайского языка, город Гуанчжоу

Работа:

2003-2004 - информационное агентство РБК, корреспондент

2005-2011 - журналы "Петербург на Невском", "Free Тайм", "Под Ключ"

2005-2008 - журналист рекламной редакции, фотограф

2008-2011 - бильд-редактор, фотограф, журналист

портфолио по фото: http://www.flickr.com/photos/61611441@N00/collections/72157633036927580/

примеры статей: http://spb.freetime.ru/beauty/144/krasota-made-china.html#/0

http://spb.freetime.ru/beauty/140/primanka-dlya-shedevra.html#/0

http://nanevskom.ru/toread-6204/0/