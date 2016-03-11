Более 2х лет опыта крупном рекламном агентстве г. Москва! Контекстная реклама Яндекс Директ и Google Adwords.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АГЕНТСКИМ СТАНДАРТАМ!

Тщательный подбор и минусовка запросов для рекламы Яндекс Директ и Google Adwords

Оперативное создание рекламных кампаний YD+GA. Любые тематики и объемы!

Креативная реклама на тематических площадках (РСЯ+КМС)

Заливка готовых кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords ( Google AdWords Editor+ Direct Commander )

готовых кампаний и Подбор посадочных страниц для кампаний

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Ответственность, срочное выполнение заказа, позитивный настрой