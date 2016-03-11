irisovna

Ирина irisovna

 
35 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Более 2х лет опыта крупном рекламном агентстве г. Москва! Контекстная реклама Яндекс Директ и Google Adwords.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АГЕНТСКИМ СТАНДАРТАМ!

  • Тщательный подбор и минусовка запросов для рекламы Яндекс Директ и Google Adwords
  • Оперативное создание рекламных кампаний YD+GA. Любые тематики и объемы!
  • Креативная реклама на тематических площадках (РСЯ+КМС)
  • Заливка готовых кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords (Google AdWords Editor+Direct Commander)
  • Подбор посадочных страниц для кампаний

Бонус:

 Ответственность, срочное выполнение заказа, позитивный настрой ;)
Google AdsРекламная кампания
Отзывы заказчиков
kicheva
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
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Ирина с задачей справилась оперативно и аккуратно, спасибо!
Отличный постановщик. Претензий к оплате и коммуникации нет :)
Ответный отзыв
Контекстная реклама
1 отзыв
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга