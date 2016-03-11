Более 2х лет опыта крупном рекламном агентстве г. Москва! Контекстная реклама Яндекс Директ и Google Adwords.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АГЕНТСКИМ СТАНДАРТАМ!
- Тщательный подбор и минусовка запросов для рекламы Яндекс Директ и Google Adwords
- Оперативное создание рекламных кампаний YD+GA. Любые тематики и объемы!
- Креативная реклама на тематических площадках (РСЯ+КМС)
- Заливка готовых кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords (Google AdWords Editor+Direct Commander)
- Подбор посадочных страниц для кампаний
Бонус:Ответственность, срочное выполнение заказа, позитивный настрой ;)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание рекламных кампаний для РСЯ220 просмотров
- Сертификат специалиста Google Adwords248 просмотров
- Сертификат специалиста Яндекс Директ284 просмотра
- Подбор запросов YD/GA. Любые тематики!276 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Ирина с задачей справилась оперативно и аккуратно, спасибо!
Ответный отзыв
Отличный постановщик. Претензий к оплате и коммуникации нет :)
Контекстная реклама
1 отзыв
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга